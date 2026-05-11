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Pluxee, Lacroix, Valbiotis... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 11/05/2026 à 18:24

(AOF) - Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Adocia

La société de biotechnologie annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Aliko Scientific

La holding industrielle et financière Aliko Scientific, spécialiste des diagnostics oncologiques avancés, a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec l'américain Cellay Inc.

Altamir

La société cotée de private equity publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Coface

L'expert en assurance-crédit communiquera ses résultats du premier trimestre.

Eiffage

Le groupe de construction et concessionnaire d'autoroutes livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Eutelsat

L'opérateur de satellites rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Jacquet Metals

Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux précisera ses résultats du premier semestre

Lacroix

Sur les trois premiers mois de l'année, Lacroix a publié un chiffre d'affaires en croissance de 5,9 % pour le premier trimestre 2026. Entre rééquilibrage stratégique de ses pôles et renforcement de sa structure financière, le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs annuels.

Pluxee

Le spécialiste des avantages aux salariés, Pluxee, a annoncé la clôture de son programme de rachat d'actions lancé fin 2025. Cette opération, marquée par l'annulation d'une large partie des titres acquis.

Smaio

La société spécialisée dans la chirurgie rachidienne publiera ses ventes du premier trimestre.

Valbiotis

Valbiotis annonce la création par sa coentreprise chinoise, Hangzhou Valbiotis Life Health Technology, d'une filiale à Singapour.

Valeurs associées

ABEO
8,6800 EUR Euronext Paris -0,46%
ADOCIA
4,9300 EUR Euronext Paris +3,01%
ALTAMIR
24,100 EUR Euronext Paris +0,42%
COFACE
15,9600 EUR Euronext Paris -0,19%
EIFFAGE
138,7000 EUR Euronext Paris -0,22%
EUTELSAT
2,8200 EUR Euronext Paris +0,93%
JACQUET METALS
22,8000 EUR Euronext Paris -0,44%
LACROIX
13,5500 EUR Euronext Paris -0,37%
PLUXEE
12,1100 EUR Euronext Paris -0,66%
SES
7,4650 EUR Euronext Paris 0,00%
SES GLOBAL FDR
7,465 EUR Tradegate -0,99%
SES GLOBAL FDR
7,490 EUR LSE Intl +1,52%
SES GLOBAL FDR
8,3300 USD OTCBB -3,77%
SMAIO
7,6800 EUR Euronext Paris -3,76%
VALBIOTIS
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/05/2026 à 18:24:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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