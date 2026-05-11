information fournie par AOF • 11/05/2026 à 18:24

Pluxee, Lacroix, Valbiotis... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Adocia

La société de biotechnologie annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Aliko Scientific

La holding industrielle et financière Aliko Scientific, spécialiste des diagnostics oncologiques avancés, a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec l'américain Cellay Inc.

Altamir

La société cotée de private equity publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Coface

L'expert en assurance-crédit communiquera ses résultats du premier trimestre.

Eiffage

Le groupe de construction et concessionnaire d'autoroutes livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Eutelsat

L'opérateur de satellites rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Jacquet Metals

Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux précisera ses résultats du premier semestre

Lacroix

Sur les trois premiers mois de l'année, Lacroix a publié un chiffre d'affaires en croissance de 5,9 % pour le premier trimestre 2026. Entre rééquilibrage stratégique de ses pôles et renforcement de sa structure financière, le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs annuels.

Pluxee

Le spécialiste des avantages aux salariés, Pluxee, a annoncé la clôture de son programme de rachat d'actions lancé fin 2025. Cette opération, marquée par l'annulation d'une large partie des titres acquis.

Smaio

La société spécialisée dans la chirurgie rachidienne publiera ses ventes du premier trimestre.

Valbiotis

Valbiotis annonce la création par sa coentreprise chinoise, Hangzhou Valbiotis Life Health Technology, d'une filiale à Singapour.