Pluxee et Edenred progressent grâce au soulagement du marché concernant le rôle de Visa au Brésil

3 novembre - ** Les actions du fournisseur français de titres-repas Pluxee PLX.PA augmentent de 3,3%, grâce au soulagement du marché concernant le rôle limité de Visa V.N sur le marché brésilien des titres-repas.

** Selon Yi Zhong, analyste chez AlphaValue, les inquiétudes concernant l'entrée de Visa sur le marché étaient injustifiées, ce qui a contribué au recul à un chiffre de l'action vendredi

** La hausse fait suite à une clarification d'Edenred

EDEN.PA selon laquelle l'implication de Visa se limite à la mise en place d'un système dédié pour les acteurs existants, et non pas comme un nouveau concurrent, ajoute l'analyste

** L'action de son homologue Edenred augmente également de 2,2 %

** La structure concurrentielle de base du secteur brésilien des titres-repas semble rester stable", déclare Zhong

** Jusqu'à la clôture de la séance précédente, les actions de Pluxee étaient en baisse de 10,5 % depuis le début de l'année