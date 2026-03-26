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Pluxee : après la cassure des 11E, celle des 10E se profile
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 16:18

Pluxee accélère à la baisse et menace à présent d'enfoncer le palier psychologique des 10E : c'est la conséquence inexorable de la cassure le plancher des 11E du 19 janvier au 3 mars puis du palier des 10,2E (qui se confondait avec la borne inférieure du canal baissier MT): la dernière oscillation entre 18E et 13E laissait craindre une glissade mécanique vers 8E.
L'objectif des 8E semble de plus en plus "accessible", il actera une division par 2 par rapport au plancher majeur du 30 octobre 2024.

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