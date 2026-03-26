Pluxee : après la cassure des 11E, celle des 10E se profile
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 16:18
L'objectif des 8E semble de plus en plus "accessible", il actera une division par 2 par rapport au plancher majeur du 30 octobre 2024.
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