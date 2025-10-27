Plus de 8 000 vols américains retardés en raison des absences persistantes des contrôleurs aériens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire aux transports cite les pénuries de contrôleurs aériens et prévoit de nouvelles perturbations.

Les retards et les annulations de vols augmentent pendant la fermeture du gouvernement

La FAA indique que des programmes de retard au sol ont été émis dimanche dans les principaux aéroports

Plus de 8 000 vols ont été retardés dimanche aux États-Unis, les absences des contrôleurs aériens continuant à perturber les déplacements et la fermeture du gouvernement fédéral entrant dans sa 26e journée.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré que l'administration fédérale de l'aviation avait rencontré des problèmes de personnel dans 22 sites samedi, et a ajouté que des pénuries supplémentaires devraient entraîner davantage de retards et d'annulations de vols dans les jours à venir.

Selon FlightAware, un site web de suivi des vols, il y avait plus de 8 000 retards de vols aux États-Unis à 23 heures ET le dimanche (0400 GMT le lundi), soit une augmentation par rapport aux 5 300 retards de samedi. Les retards ont souvent été supérieurs à la moyenne depuis le début de la fermeture du gouvernement le 1er octobre.

Southwest Airlines LUV.N a eu 45 %, soit 2 000 vols retardés dimanche, tandis qu'American Airlines AAL.O a eu près de 1 200, soit un tiers de ses vols retardés, selon FlightAware. United Airlines UAL.O a enregistré 24 % de retards, soit 739 vols, et Delta Air Lines DAL.N a eu 610 vols, soit 17 %, retardés.

Quelque 13 000 contrôleurs aériens et environ 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports doivent travailler même s'ils ne sont pas payés pendant la fermeture.

L'augmentation des retards et des annulations de vols est suivie de près par les observateurs, qui cherchent à savoir si le "shutdown" rend la vie des Américains plus difficile. Cela pourrait inciter les législateurs à sortir de l'impasse budgétaire qui a conduit à la fermeture.

Samedi, la FAA avait 22 "déclencheurs" indiquant une pénurie de contrôleurs aériens, a déclaré Duffy lors de l'émission "Sunday Morning Futures" de Fox News. Il a ajouté que ce chiffre était "l'un des plus élevés que nous ayons vus dans le système" depuis le 1er octobre.

"C'est un signe que les contrôleurs s'épuisent", a déclaré Duffy.

La FAA a déclaré que des programmes de retard au sol avaient été émis en raison du manque de personnel dimanche à l'aéroport O'Hare de Chicago, à l'aéroport national Reagan de Washington et à l'aéroport international Newark Liberty. Un arrêt au sol avait été émis plus tôt à l'aéroport international de Los Angeles, mais il a été retiré par la suite.

L'administration Trump a prévenu que les perturbations des vols allaient s'intensifier car les contrôleurs ne recevront pas leur premier salaire complet mardi.

Il y a deux semaines, les contrôleurs aériens ont reçu un salaire correspondant à 90 % de leur salaire normal. Mais le jour de paie de mardi aurait été pour leur première période de paie uniquement pour le travail en octobre.

Les contrôleurs confrontés à la perspective de ne pas recevoir de salaire fédéral cherchent d'autres sources de revenus, a déclaré Duffy.

"Ils prennent un second emploi, ils cherchent", a-t-il déclaré.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les niveaux de dotation prévus, et nombre d'entre eux ont effectué des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même la fermeture du gouvernement.

En 2019, lors d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente à certains points de contrôle des aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York et à Washington.

Duffy et d'autres républicains ont reproché aux démocrates de s'opposer à un projet de loi de financement à court terme "propre" et sans conditions. Les démocrates ont critiqué le président Donald Trump et les républicains pour leur refus de négocier sur les subventions aux soins de santé qui expirent à la fin de l'année.