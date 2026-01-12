 Aller au contenu principal
Plus de 403 000 actions Prodware apportées à l'OPR
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 13:47

Degroof Petercam a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Prodware, Phast Invest a acquis 403 106 actions par l'intermédiaire du membre du marché acheteur qu'elle a désigné.

Par conséquent, à la clôture de l'offre, l'initiateur détient 7 594 773 actions Prodware, soit 97,68% du capital et au moins 97,85% des droits de vote, ainsi que 1 460 000 BSAANE donnant droit, en cas d'exercice, à autant d'actions nouvelles.

Pour rappel, l'OPR était ouverte du 22 décembre 2025 au 8 janvier 2026, au prix unitaire de 28 euros. La suspension de la cotation des actions Prodware est maintenue jusqu'à nouvel avis.

