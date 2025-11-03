 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 124,50
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Plus de 3,2 millions de passagers aériens américains touchés par la fermeture du gouvernement, selon un groupe de compagnies aériennes
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 20:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plus de 3,2 millions de passagers des compagnies aériennes américaines ont été affectés par des retards ou des annulations dus à des problèmes de personnel des contrôleurs aériens depuis le début de la fermeture du gouvernement le 1er octobre, a déclaré lundi un groupe de compagnies aériennes.

Airlines for America, qui représente American Airlines

AAL.O , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N , Delta Air Lines DAL.N , JetBlue Airways JBLU.O et d'autres grands transporteurs, a déclaré que 16% des retards étaient dus à des problèmes de personnel en octobre, contre 5% avant la fermeture.

Plus de 300 000 passagers ont été touchés vendredi, la pire journée depuis le début de la fermeture, a ajouté le groupe.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,4300 USD NASDAQ +2,28%
DELTA AIR LINES
58,770 USD NYSE +2,40%
JETBLUE AIRWAYS
4,2000 USD NASDAQ 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
30,610 USD NYSE +1,02%
UNITED AIRLINES
96,4300 USD NASDAQ +2,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank