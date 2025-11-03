Plus de 3,2 millions de passagers aériens américains touchés par la fermeture du gouvernement, selon un groupe de compagnies aériennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plus de 3,2 millions de passagers des compagnies aériennes américaines ont été affectés par des retards ou des annulations dus à des problèmes de personnel des contrôleurs aériens depuis le début de la fermeture du gouvernement le 1er octobre, a déclaré lundi un groupe de compagnies aériennes.

Airlines for America, qui représente American Airlines

AAL.O , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N , Delta Air Lines DAL.N , JetBlue Airways JBLU.O et d'autres grands transporteurs, a déclaré que 16% des retards étaient dus à des problèmes de personnel en octobre, contre 5% avant la fermeture.

Plus de 300 000 passagers ont été touchés vendredi, la pire journée depuis le début de la fermeture, a ajouté le groupe.