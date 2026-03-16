Plus de 10 000 vols américains retardés ou annulés en raison de fortes tempêtes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les vols et le contexte dans les paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

Plus de 10 000 vols américains ont été retardés ou annulés lundi en raison d'une série de tempêtes affectant plusieurs grands aéroports de la côte Est et d'autres localités.

En raison du risque de vents violents et d'orages violents, l'administration fédérale de l'aviation a ordonné des retards dans les trois aéroports de la région de New York - LaGuardia et JFK de New York et l'aéroport de Newark dans le New Jersey - ainsi qu'à l'aéroport national Reagan Washington, aux aéroports de Charlotte et d'Atlanta et à l'aéroport Bush de Houston.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré que les conditions météorologiques avaient un impact sur les vols dans tout le pays. Une importante tempête hivernale a également perturbé les vols dans les États du Midwest et des Grands Lacs.

La FAA avait auparavant imposé des arrêts au sol à Reagan National, Chicago O'Hare et Charlotte avant de les lever.

FlightAware, un site de suivi des vols, a indiqué que plus de 6 500 vols américains avaient été retardés et plus de 3 500 annulés à 13h30 EDT (1730 GMT).

Selon FlightAware, un tiers des vols d'American Airlines, de Southwest Airlines et de Delta Air Lines sont retardés ou annulés, tandis que 25 % des vols d'United Airlines sont retardés ou annulés.

Environ 40 % des vols à Atlanta ont été annulés ou retardés, un tiers à Chicago O'Hare et 50 % à LaGuardia.

Le gouvernement américain a ordonné aux employés fédéraux de la région de Washington de quitter leurs bureaux à 14 heures (1800 GMT) en raison des risques météorologiques.