Plus de 1 400 vols retardés au 27e jour de la fermeture du gouvernement
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plus de 1 400 vols ont été retardés lundi, après plus de 8 600 vols retardés dimanche. Les absences des contrôleurs aériens continuent de perturber les voyages et la fermeture du gouvernement fédéral en est à son 27e jour.

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré lundi que les problèmes de personnel des contrôleurs aériens avaient un impact sur les vols dans le sud-est et à l'aéroport de Newark dans le New Jersey. Les problèmes de personnel pourraient également ralentir les vols lundi à l'aéroport international de Los Angeles, a déclaré la FAA.

