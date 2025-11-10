Plug Power augmente grâce à des mesures d'amélioration des liquidités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions du fabricant de piles à hydrogène Plug Power PLUG.O ont bondi de 10,2 % avant la mise sur le marché après que la société a annoncé un plan visant à améliorer ses liquidités de plus de 275 millions de dollars

** La stratégie d'amélioration comprend la monétisation des actifs, le déblocage de liquidités restreintes et la réduction des dépenses d'entretien

** La société signe une lettre d'intention non contraignante pour monétiser les droits d'électricité à New York et dans un autre lieu, en partenariat avec un développeur américain de centres de données

** PLUG indique qu'elle réorientera les capitaux du programme de prêt du ministère de l'énergie vers des opportunités plus rentables au sein de son réseau d'hydrogène

** À la dernière clôture, les actions de PLUG ont augmenté de 24,4 % depuis le début de l'année