Plenisfer Investments lance un fonds actions

Plenisfer Investments SGR, l’une des boutiques de Generali Investments, vient de lancer Destination Capital Total Return Fund, un fonds actions monde total return et multi-capitalisations.

Le fonds Ucits a vu le jour le 15 décembre avec un encours initial de 50 millions d’euros. Les capitaux ont été apportés par le groupe Generali, partenaire stratégique et actionnaire de Plenisfer.

Le portefeuille, géré en dollars américains, comprend environ 20/25 sociétés sur lesquelles Plenisfer a une forte conviction. Il s’agit de sociétés de qualité, principalement de moyenne capitalisation, caractérisées par un ROIC (Return on Invested Capital) élevé et dont Plenisfer estime qu’il le restera dans le temps.

Il s’agit principalement de « compounders », c’est-à-dire des entreprises considérées comme offrant des niveaux élevés de rendement du capital, mais aussi de « situations spéciales », c’est-à-dire des entreprises aux fondamentaux solides évoluant dans des secteurs affectés par des dynamiques spécifiques comme la concentration.

« Aujourd’hui, les performances du marché boursier sont tirées par quelques valeurs technologiques américaines, les « sept magnifiques. Nous pensons que cette concentration excessive peut être un facteur de risque et, avec ce portefeuille, nous visons une forte diversification en identifiant les 25 valeurs les plus prometteuses de l’avenir, qui ne figurent pas dans les indices boursiers actuels », explique Giordano Lombardo, directeur général et co-directeur de la gestion de Plenisfer. Ce dernier sera aussi le gérant principal du nouveau fonds, aux côtés de Mauro Ratto (co-CIO) et Diego Franzin (responsable des stratégies de portefeuilles).

Avec le lancement de Destination Capital, la gamme de solutions gérées par Plenisfer s'élargit. Elle se compose actuellement du fonds multi-stratégies phare Destination Value Total Return et du fonds obligataire flexible Destination Dynamic Income Total Return.

Laurence Marchal