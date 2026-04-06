 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Playtika en hausse après l'annonce de l'examen d'alternatives stratégiques
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions cotées en bourse de la société de jeux mobiles Playtika Holding PLTK.O sont en hausse de 4,4 % à 2,86 $ en pré-commercialisation ** La société déclare qu'elle procède à un examen complet et à une évaluation des alternatives stratégiques dans l'ensemble de son portefeuille ** Un comité spécial du conseil d'administration évalue les opportunités et les alternatives pour débloquer et améliorer la valeur actionnariale et a retenu Morgan Stanley & Co LLC pour agir en tant que banque conseil - PLTK ** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~31% en 2026

Valeurs associées

PLAYTIKA HLDG
2,7400 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank