Playtika en hausse après l'annonce de l'examen d'alternatives stratégiques

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6 avril - ** Les actions cotées en bourse de la société de jeux mobiles Playtika Holding PLTK.O sont en hausse de 4,4 % à 2,86 $ en pré-commercialisation ** La société déclare qu'elle procède à un examen complet et à une évaluation des alternatives stratégiques dans l'ensemble de son portefeuille ** Un comité spécial du conseil d'administration évalue les opportunités et les alternatives pour débloquer et améliorer la valeur actionnariale et a retenu Morgan Stanley & Co LLC pour agir en tant que banque conseil - PLTK ** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~31% en 2026