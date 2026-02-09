Playboy s'envole après avoir vendu 50 % de ses activités en Chine

9 février - ** Les actions de la société de loisirs Playboy Inc PLBY.O ont bondi jusqu'à 40 % à 2,23 $

** La société va vendre 50 % de ses activités en Chine à UTG Brands Management Group pour 122 millions de dollars en espèces

** À l'issue de la transaction, UTG gérera tous les aspects opérationnels des activités de la société en Chine, à Hong Kong et à Macao

** PLBY s'attend à ce que la transaction soit immédiatement relutive pour ses bénéfices

** PLBY s'attend à recevoir des distributions annuelles supplémentaires de sa participation restante dans la coentreprise

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a augmenté d'environ 12 % depuis le début de l'année