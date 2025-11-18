Plastivaloire victime de prises de profits après son C.A. annuel
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 12:39
Peu avant 12h30, le titre du fabricant de pièces plastiques destinées aux produits de grande consommation lâche 2,4% dans un marché parisien en repli de 1,2%.
Le groupe a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 169,5 millions d'euros au titre du 4ème trimestre 2024-2025, allant de juillet à septembre, en croissance de 0,7% (+2,5% à taux de change constant), une performance qui porte son chiffre d'affaires annuel à 703,1 millions d'euros, un niveau stable par rapport à l'exercice précédent (-0,1%) mais supérieur à l'objectif qui avait été revu à la hausse à la fin août 2025, à savoir autour de 690 millions.
Dans un communiqué, la société souligne que son activité a été dynamique sur le second semestre et qu'elle a pu s'appuyer sur la montée en puissance de ses nouveaux programmes dans un environnement jugé 'toujours complexe' pour l'industrie automobile.
Plastivaloire a par ailleurs confirmé son objectif d'atteindre une marge d'Ebitda annuelle supérieure à 8%, comme indiqué en août dernier.
Suite à cette publication, les analystes de TP ICAP Midcap, qui affichent une recommandation 'conserver' sur le titre, saluaient une 'très solide fin d'exercice' marqué par un très bon chiffre d'affaires au quatrième, ce qui permet au groupe de dépasser ses prévisions.
'L'activité automobile du groupe en Europe a été particulièrement impressionnante grâce à ses récents lancements', souligne la société de Bourse.
Après avoir bondi de 74% depuis ses planchers du mois d'avril, le titre subissait cependant quelques prises de profits ce mardi.
Valeurs associées
|1,8750 EUR
|Euronext Paris
|-0,79%
A lire aussi
-
Eviden, branche du groupe français d'informatique Atos, a été sélectionnée pour construire le supercalculateur le plus puissant de France, au sein d'un consortium d'entreprises, a annoncé le groupe mardi. Le groupe américain de semi-conducteurs AMD a également ... Lire la suite
-
"Cet esprit de co-construction et de partenariat gagnant-gagnant, je veux le porter avec force" a déclaré le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Nicolas Forissier lors du forum économique "Ambition Africa" à Bercy. "Depuis 2017, sous l'impulsion du président ... Lire la suite
-
La carte Vitale sur smartphone, progressivement testée et déployée depuis 2023, est désormais accessible à tous les assurés sociaux en métropole et en outre-mer. Mode d'emploi, en cinq questions. - A quoi sert la carte Vitale sur smartphone ? - "Complément" de ... Lire la suite
-
Emirates annonce la signature d'un protocole d'accord avec Safran Seats pour implanter à Dubaï une unité de fabrication et d'assemblage de sièges, une première dans le secteur. Le site produira d'abord des sièges Affaires et Économie pour les programmes de rétrofit, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer