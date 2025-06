Plastivaloire: une perte nette au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Plastivaloire publie au titre de son premier semestre 2024-25 une perte nette de 3,1 millions d'euros, grevée par des charges non courantes liées notamment à la fermeture du centre d'essais de Langeais et à la hausse des frais financiers.



Sa marge d'EBITDA semestrielle ressort pourtant à 8,6%, proche de celle de 8,8% affichée un an auparavant, grâce à l'amélioration de la marge brute et aux actions de rationalisation industrielle qui ont limité l'impact de sa baisse d'activité.



Le chiffre d'affaires du plasturgiste a en effet diminué de 5,4% à 346 millions d'euros, 'dans un environnement économique toujours morose qui pèse sur les cadences de production aussi bien dans le secteur automobile qu'en industries'.



Pour l'exercice 2024-25, Plastivaloire confirme viser un chiffre d'affaires autour de 665 millions d'euros et rehausse son objectif de marge d'EBITDA autour de 8% (au lieu de 'légèrement supérieure à 7,7%'), fort de l'avance prise au premier semestre.





Valeurs associées PLASTiVALOIRE 1,3300 EUR Euronext Paris 0,00%