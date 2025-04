Plastivaloire: objectif de CA abaissé pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Compte tenu d'une conjoncture mondiale toujours défavorable et incertaine pour la filière automobile, Plastivaloire indique anticiper désormais un chiffre d'affaires pour l'exercice 2024-25 autour de 665 millions d'euros, et non plus 'autour de 700 millions'.



Poursuivant dans ce contexte ses mesures d'adaptation, il annonce la finalisation du plan de sauvegarde de l'emploi, annoncé en novembre dernier, qui s'accompagnera de la fermeture du site du centre d'essais de Langeais.



'Plastivaloire reste attentif quant à l'évolution de la situation tarifaire aux États-Unis, sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en mesurer les effets, notamment sur la production automobile mondiale', ajoute le groupe, présent aux États-Unis avec deux usines.





