Plastivaloire en vedette du SRD

(AOF) - Après avoir connu une séquence euphorique à l'ouverture, Plastivaloire (+11,33% à 1,42 euro) caracole toujours en tête du marché SRD à la faveur d'un net rebond de l'activité au troisième trimestre et du rehaussement de ses perspectives annuelles. L'équipementier automobile a fait état sur la période d'un chiffre d'affaires en croissance de 10,7%, à 187,6 millions d'euros. L'activité en Europe ressort à 162,8 millions d'euros, en hausse de 11,3%.

La zone Amérique (États-Unis-Mexique) renoue avec la croissance et enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 24,9 millions d'euros, en croissance de 6,9%.

Cette bonne performance "permet de rattraper le retard pris en début d'exercice et porte le chiffre d'affaires 9 mois à 533,6 millions d'euros, un niveau quasi stable par rapport à l'exercice précédent (-0,3%) et en légère croissance (+0,8% à taux de change constant)".

Côté perspectives, le groupe Plastivaloire revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires pour 2024- 2025, qui devrait désormais se situer autour de 690 millions d'euros contre 665 millions attendus précédemment.

Le groupe anticipe par ailleurs une marge d'Ebitda annuelle supérieure à 8% contre " autour de 8% " auparavant.

Selon TP Icap Midcap, qui maintient sa recommandation Conserver sur le dossier, "il ne faut pas trop extrapoler cette solide publication qui nous semble largement expliquée par des éléments propres à la société : bases de comparaison pour le secteur Industries, cadences et retards de lancements pour l'Automobile notamment auprès d'Audi et Porsche".

