Plastivaloire creuse ses pertes au premier semestre mais gonfle sa marge d'Ebitda

(AOF) - Plastivaloire annonce pour le premier semestre 2022/2023 une perte nette de 13,7 millions d’euros, contre 4,6 millions il y a un an. Le fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation se félicite de son chiffre d’affaires « record » de 421 millions d’euros et de la progression de sa marge Ebitda à 7,9% contre 7,1% il y a un an. Son objectif de chiffre d’affaires, revu à la hausse en mai 2023 est supérieur à 780 millions d'euros et cela devrait lui permettre de viser une marge d’Ebitda annuelle en ligne avec celle du premier semestre 2022-2023 ».

Le Groupe confirme son objectif d'amélioration de la marge d'Ebitda par rapport à 2021-2022 (7,4%) Au-delà de 2022-2023, il dispose d'une bonne visibilité sur son activité : Plastivaloire réalise sur les 7 premiers mois une prise de commandes élevée de 501 millions d'euros, proche du niveau historique des 7 premiers mois de l'exercice 2021-2022 (527 millions d'euros).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Une autonomie allemande pas si simple

La Chine est depuis six ans le premier partenaire économique de l'Allemagne. Or, Outre-Rhin, les entreprises sont appelées à réduire leur forte dépendance envers le géant asiatique du fait d'une montée en puissance des tensions géopolitiques avec le pays. Dans ce contexte, la puissante VDMA pointe l'importance du marché chinois et le danger que représenterait un arrêt trop brutal des liens avec la Chine. Le pays constitue, en effet, le second marché d'exportation et la première destination des investissements pour l'ingénierie mécanique et industrielle allemande. La fédération reconnaît néanmoins la nécessité de diversifier les partenaires commerciaux de l'économie allemande.