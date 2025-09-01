Planisware lance un programme de rachat d'actions pour 10 millions d'euros

Planisware SA PLNW.PA :
* LANCE UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS D'UN MONTANT DE EUR 10 MLNS POUR COUVRIR LES PLANS DE RÉMUNÉRATION EN ACTIONS À VENIR
(Rédaction de Gdansk)
Planisware SA PLNW.PA :
* LANCE UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS D'UN MONTANT DE EUR 10 MLNS POUR COUVRIR LES PLANS DE RÉMUNÉRATION EN ACTIONS À VENIR
(Rédaction de Gdansk)
|18,4200 EUR
|Euronext Paris
|+0,33%
PARIS (Reuters) -Le système bancaire français est bien capitalisé et n'est pas la source de risque actuel, a déclaré lundi Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE). "Je pense que le système bancaire français est un système qui est bien ... Lire la suite
PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes évoluent en hausse lundi à l'ouverture malgré la situation politique en France et les craintes autour de l'indépendance de la Fed. À Paris, le CAC 40 se hisse de 0,31% à 7.727,59 points vers 07h16 GMT. Le Dax ... Lire la suite
Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse lundi, jaugeant les conséquences du récent revers judiciaire de Donald Trump sur les droits de douane aux Etats-Unis, avant un rapport sur l'emploi américain crucial attendu en fin de semaine. Vers 7H05 GMT, ... Lire la suite
Les ventes de voitures neuves en France ont progressé de 2,18% en août, à 87.500 immatriculations, soutenues notamment par l'électrique chez les particuliers, mais ce rebond est loin de compenser l'anémie du marché depuis le début de l'année. De janvier à août, ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer