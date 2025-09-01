 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Planisware lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 08:43

(Zonebourse.com) - L'éditeur de logiciels SaaS Planisware annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions, afin de procéder d'ici au 31 décembre prochain au plus tard, à des rachats d'actions sur Euronext Paris pour un montant maximum de 10 millions d'euros.

Dans ce cadre, un prestataire de services d'investissement, à savoir Rothschild Martin Maurel, réalisera ses rachats de manière indépendante, sous réserve des conditions de marché et conformément à la réglementation applicable.

Les actions ainsi rachetées ont vocation à être utilisées en vue de leur livraison dans le cadre de plans de rémunération en actions attribuées à des employés et mandataires sociaux et ainsi éviter la dilution des actionnaires existants.

PLANISWARE

PLANISWARE
18,4200 EUR Euronext Paris +0,33%
  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 01.09.2025 09:10 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse lundi, jaugeant les conséquences du récent revers judiciaire de Donald Trump sur les droits de douane aux Etats-Unis, avant un rapport sur l'emploi américain crucial attendu en fin de semaine. Vers 7H05 GMT, ... Lire la suite

  • ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Le marché automobile en très léger rebond en août en France, l'électrique progresse chez les particuliers
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2025 09:09 

    Les ventes de voitures neuves en France ont progressé de 2,18% en août, à 87.500 immatriculations, soutenues notamment par l'électrique chez les particuliers, mais ce rebond est loin de compenser l'anémie du marché depuis le début de l'année. De janvier à août, ... Lire la suite

  • Le centre commercial de Val d'Europe opéré par Klépierre. (crédit photo : Klépierre / Alfred Cromback )
    Les changements de recommandations : Société Générale, URW, Klépierre
    information fournie par Reuters 01.09.2025 09:03 

    * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 63 euros contre 52 euros. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 100 euros contre 85 euros. ... Lire la suite

  • Siège du Crédit Agricole (Crédit: / Crédit Agricole)
    Crédit Agricole finalise l'acquisition de Banque Thaler
    information fournie par Cercle Finance 01.09.2025 09:00 

    (Zonebourse.com) - Crédit Agricole indique que sa filiale de gestion de fortune Indosuez Wealth Management a finalisé, à travers son entité en Suisse, l'acquisition de Banque Thaler dont elle détient désormais 100% du capital. Le projet d'acquisition de Banque ... Lire la suite

