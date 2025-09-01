Planisware lance un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 08:43









(Zonebourse.com) - L'éditeur de logiciels SaaS Planisware annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions, afin de procéder d'ici au 31 décembre prochain au plus tard, à des rachats d'actions sur Euronext Paris pour un montant maximum de 10 millions d'euros.



Dans ce cadre, un prestataire de services d'investissement, à savoir Rothschild Martin Maurel, réalisera ses rachats de manière indépendante, sous réserve des conditions de marché et conformément à la réglementation applicable.



Les actions ainsi rachetées ont vocation à être utilisées en vue de leur livraison dans le cadre de plans de rémunération en actions attribuées à des employés et mandataires sociaux et ainsi éviter la dilution des actionnaires existants.





