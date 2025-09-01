Planisware lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 08:43
Dans ce cadre, un prestataire de services d'investissement, à savoir Rothschild Martin Maurel, réalisera ses rachats de manière indépendante, sous réserve des conditions de marché et conformément à la réglementation applicable.
Les actions ainsi rachetées ont vocation à être utilisées en vue de leur livraison dans le cadre de plans de rémunération en actions attribuées à des employés et mandataires sociaux et ainsi éviter la dilution des actionnaires existants.
Valeurs associées
|18,4200 EUR
|Euronext Paris
|+0,33%
