Planisware: l'introduction en Bourse est relancée

(CercleFinance.com) - L'éditeur français de logiciels Planisware a relancé mardi son processus d'introduction en Bourse sur Euronext Paris, une opération devant le valoriser autour de 1,1 milliards d'euros.



Le spécialiste de la gestion de portefeuille de projets, qui prépare son entrée en Bourse depuis un an, avait dû renoncer à son projet à l'automne dernier en raison de conditions de marché jugées difficiles.



Le groupe parisien prévoit cette fois de mettre sur le marché plus de 15 millions d'actions ordinaires à un prix unitaire de 16 euros, soit un placement d'environ 241 millions d'euros.



Son entrée en Bourse prévoit également une option de surallocation portant sur 2,2 millions d'actions, représentant environ 36 millions d'euros additionnels.



Créé en 1996, Planisware accompagne environ 545 clients dans le monde dans la réalisation d'une grande variété de types de projets et de fonctions 'corporate' (digitalisation, transition énergétique, R&D).



L'entreprise, qui emploie près de 700 collaborateurs dans 12 bureaux répartis dans plus de 38 pays, a généré une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 20% sur la période 2020-2023, avec une marge d'Ebitda ajusté de plus de 33% en 2023.



L'entrée en Bourse doit lui permettre de continuer à améliorer ses performances financières tout saisissant d'éventuelles opportunités sur le secteur en forte croissance de la 'project economy'.



Il est prévu que ses fondateurs conservent une participation majoritaire au capital, ainsi qu'un rôle actif à la direction de l'entreprise.



Le début des négociations est prévu le 18 avril, sous la forme de l'échange de promesses d'actions.





