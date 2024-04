Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Planisware: en hausse pour sa première séance en Bourse information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 10:08









(CercleFinance.com) - Planisware a fait ses débuts jeudi matin à la Bourse de Paris sur la base de cours en forte hausse par rapport au prix d'introduction, qui avait été fixé à 16 euros.



Vers 10h00, le titre de l'éditeur français de logiciels - qui se négocie pour l'instant sous la forme de promesses d'actions - se traite au-delà de 20 euros, faisant ressortir une progression de plus de 26%.



Aux niveaux actuels, sa capitalisation boursière dépasse 1,4 milliard d'euros.



L'introduction - la plus importante réalisée dans le secteur de la technologie sur Euronext à Paris depuis celle d'OVH Cloud en 2021 - a suscité une forte demande de la part des investisseurs.



Le carnet d'ordre de l'opération était ainsi couvert une heure seulement après le lancement de l'offre.



Le spécialiste de la gestion de projets note que plusieurs institutionnels français et internationaux de premier plan sont entrés à son capital, dont les fonds Invesco et T. Rowe.



Il est prévu que les fondateurs de Planisware conservent une participation majoritaire au capital, ainsi qu'un rôle actif au sein de la direction de l'entreprise.





