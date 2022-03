PLANET MEDIA : Planet Media devient Erold

L’Assemblée générale des actionnaires de Planet Media qui s’est tenue le vendredi 25 mars 2022 a adopté à une large majorité l’ensemble des résolutions, et notamment celle portant sur le changement de dénomination sociale de Planet Media en Erold.

En 2021, la société a initié un nouveau cap : entrée au capital d’un nouvel actionnaire de référence (groupe Marie-Claire), évolution de la gouvernance, lancement d’un plan stratégique 2024.

Ce changement de nom reflète la nouvelle histoire que la société souhaite écrire aux côtés de ses actionnaires et qui place les préoccupations de sa communauté, les seniors connectés, au cœur de ses attentions et de son développement.