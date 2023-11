Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision: une seule offre de reprise a été déposée information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 12:08









(CercleFinance.com) - Une seule offre de reprise a été déposée pour Pixium Vision, a annoncé mardi la société de bioélectronique, qui lutte actuellement pour sa survie.



L'entreprise, qui développe des systèmes de vision devant permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, indique que ses administrateurs judiciaires ont reçu hier une offre de reprise portant sur ses actifs et ses activités.



Pixium prévient néanmoins qu'en l'état de l'offre - et compte-tenu de son niveau d'endettement actuel - les produits de cession perçus dans le cadre de la procédure collective ne devraient pas permettre pas un remboursement total ou partiel des actionnaires.



La date d'audience d'examen de l'offre de reprise sera fixée par le Tribunal de commerce de Paris d'ici la fin du mois de novembre.



Pixium avait été placé, au cours des dernières semaines, en procédure de sauvegarde puis en redressement judiciaire.



Cotée à la Bourse de Paris, son action décrochait de 17% après ces informations, ce qui porte à plus de 96% sa chute depuis le début de l'année.





