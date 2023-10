Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision: ouverture d'une procédure de sauvegarde information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 14:50









(CercleFinance.com) - Pixium Vision annonce l'ouverture ce jour d'une procédure de sauvegarde par le Tribunal de Commerce de Paris, ne pouvant être en mesure de faire face à ses obligations financières après la fin du mois de novembre 2023 sans se placer sous la protection du tribunal.



La cour a ouvert une période d'observation de six mois, au cours de laquelle Pixium Vision et les administrateurs judiciaires travailleront sur toutes les solutions de restructuration possibles, dont une éventuelle cession de tout ou partie des actifs de la société.



Compte tenu de l'ouverture de cette procédure de sauvegarde, la société de bioélectronique n'est pas en mesure d'arrêter ses états financiers pour le premier semestre 2023 dans les délais précédemment indiqués, lesquels seront donc publiés à une date ultérieure.





Valeurs associées PIXIUM VISION Euronext Paris -70.40%