Pixium Vision: mise en oeuvre du regroupement d'actions

(CercleFinance.com) - Pixium Vision, dont la capitalisation boursière s'est effondrée ces dernières années, a annoncé jeudi la réalisation du projet de regroupement de ses actions.



La société de bioélectronique a proposé à ses actionnaires une action nouvelle d'une valeur nominale d'un euro, contre 50 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,02 euro.



Le nombre d'actions composant son capital va donc passer de 154 millions à un peu plus de trois millions suite à l'opération, qui avait été approuvée en juillet dernier par le conseil d'administration.



Pour le premier jour d'admission aux négociations des actions issues du regroupement, le titre du spécialiste des systèmes de vision pour les patients ayant perdu la vue décrochait de plus de 15%.



Introduite en Bourse au prix de huit euros en 2014, l'action avait atteint un plus bas de 0,03 euro cette année, avant de rebondir suite à l'obtention du statut de dispositif 'novateur' de la part de la FDA américaine pour son système Prima dans le traitement de la DMLA sèche.





Valeurs associées PIXIUM VISION Euronext Paris -17.44%