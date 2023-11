Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision: le titre monte après les résultats d'un essai information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 11:34









(CercleFinance.com) - Pixium Vision s'envole de plus de 60% ce mardi à la Bourse de Paris suite à la présentation des conclusions à 48 mois de son essai dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).



D'après le spécialiste des systèmes de vision bionique, cette étude est venue confirmer les résultats à 36 mois, à savoir une utilisation 'bien tolérée' de sa prothèse sous-rétinienne, qui n'a pas entraîné de réduction de la vision périphérique naturelle.



Au bout de quatre ans, le gain moyen chez les patients traités était de 32 lettres, ce qui devrait être considéré comme 'cliniquement significatif' pour les patients atteints d'atrophie géographique causée par la DMLA d'après l'entreprise.



Ce premier essai visait à évaluer l'efficacité et l'innocuité de sa micropuce de stimulation rétinienne photovoltaïque Prima 48 mois après l'implantation chez les patients présentant une dégradation sévère du champ visuel central due à une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) sèche.



Pixium prévoit maintenant la publication intégrale des résultats de son étude pivot européenne 'PRIMAvera', ayant recruté 38 patients, au début du deuxième trimestre 2024.



A 11h15, l'action était réservée à la hausse après avoir affiché jusqu'à 63% de gains, ce qui en faisait de loin la plus forte progression du marché parisien.



Pour rappel, la société fait actuellement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et recherche activement des acheteurs, avec une date limite fixé au 20 novembre pour le dépôt des offres.





