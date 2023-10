Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision: en redressement, recherche d'un repreneur information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - Pixium Vision a annoncé jeudi qu'il allait demander la conversion de sa procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, ainsi que le lancement d'un processus de recherche de repreneurs.



Le spécialiste de la vision bionique explique qu'il n'a pas pu trouver des investisseurs financiers dans le calendrier contraint et à hauteur de ses besoins, ce qui signifie qu'un plan de sauvegarde n'est plus envisageable.



La société avait officialisé, la semaine dernière, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en l'absence de fonds nécessaires pour faire face à ses obligations après la fin novembre.



Un appel d'offre pour la reprise de l'activité doit être publié dans la journée, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 20 novembre par les administrateurs judiciaires.



Dans un communiqué, Pixium indique qu'il prévoit de communiquer régulièrement des informations au marché quant à l'évolution de la procédure et, plus généralement, de sa situation financière.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action rebondissait de 28% après cette annonce, mais accuse encore une chute de 94% depuis le début de l'année.





