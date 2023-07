Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision: échéance reportée pour les ORNAN 2022 information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - Pixium Vision annonce avoir négocié une extension de six mois, soit jusqu'au 13 janvier 2024, la date d'échéance des 125 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN 2022), en circulation, représentant un montant de 1,25 million d'euros.



Ces titres, émis dans le cadre de l'accord de financement conclu avec ESGO précédemment résilié, peuvent être convertis par ESGO ou devront être remboursés par Pixium Vision à leur valeur nominale au cas où ils ne seraient pas convertis avant leur date d'échéance.



Pixium Vision reste en recherche active de solutions de financement et collabore avec deux banques d'investissement mandatées pour l'accompagner. La capacité de trésorerie de la société de bioélectronique est estimée couvrir la période allant jusqu'à fin septembre 2023.





