Pixium Vision annonce ses résultats financiers du premier semestre 2023 et fait le point sur ses activités

Événements ultérieurs à la période : obtention d’une avance en compte courant d’actionnaires de 3 millions d’euros de Bpifrance et Sofinnova ; prolongation de la date d’échéance des obligations en circulation représentant un montant de 1,25 million d’euros ; mise en place d’un regroupement d’actions par voie d’échange de 50 actions anciennes contre 1 action nouvelle ; demandé et obtenu une procédure de sauvegarde ; demandé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et a annoncé l'ouverture d'une procédure de recherche d'un repreneur.

Position de trésorerie de 3,7 millions d’euros au 30 juin 2023

Horizon de trésorerie confirmé après l'ouverture d’une procédure de sauvegarde jusqu’à fin décembre 2023





Paris, France, 26 octobre 2023 – 7h00 (CET) – Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris – FR001400JX97 ; Mnemo : ALPIX), société de bioélectronique qui développe des systèmes de vision innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce ses résultats financiers au titre du premier semestre de l’exercice 2023. Les comptes du premier semestre 2023 ont été arrêtés par le Conseil d’administration de Pixium Vision réuni le 27 octobre 2023.

Malgré la mise en œuvre des mesures ci-dessous, le contrôle strict des dépenses d'exploitation, et les recherches de financements, notre société estime qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer ses activités jusqu'à la fin du mois de décembre 2023.

En juillet 2023, nous avons obtenu un prêt d’actionnaire de 3 millions d’euros de la part de Bpifrance et de Sofinnova destiné à étendre notre capacité de trésorerie.

Notre demande de paiement accéléré du Crédit d’Impôt Recherche au titre de 2022 représentant un montant de 1 829 961 euros a été accordée et payée au premier semestre 2023.

Le gel de ses échéances dues au titre des Prêts garantis par l’État, accordés par Bpifrance et le CIC, a été prolongé jusqu’à la fin du mois de septembre 2023.

La demande de rééchelonnement de la majorité des dettes sociales au titre du premier semestre 2023 a été acceptée et le remboursement se fera sur 24 mois.

Compte tenu de ce risque de liquidité à court terme et de l'absence de nouveaux financements obtenus à ce jour, Pixium Vision a donc demandé et obtenu le 9 octobre 2023 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Paris, permettant d’étendre l’horizon de cash à fin décembre 2023. Le management de la Société, n’ayant pu trouver d’investisseurs financiers dans le calendrier contraint et à hauteur des besoins de la Société, a estimé qu’un plan de sauvegarde n’était plus envisageable. En conséquence la Société a annoncé le 18 octobre 2023 l’ouverture d’un processus de recherche de repreneur pour tout ou partie de ses actifs, et a demandé le 23 octobre 2023 la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Dans ce contexte, les comptes ont toutefois été établis en application du principe de continuité d’exploitation sur la base de la situation existante à la clôture.

Néanmoins, cette situation génère une incertitude significative sur la continuité d’exploitation car dans le cas où l’issue de la procédure de redressement judiciaire s’avèrerait défavorable, la société pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité et l’application du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne dans un contexte normal de poursuite des activités concernant notamment l’évaluation des actifs et des passifs pourrait s’avérer inappropriée.

En raison des faits exposés ci-dessus, les commissaires aux comptes de la société ne sont pas en mesure de formuler une conclusion sur les comptes semestriels consolidés résumés.

Analyse des résultats du premier semestre 2023

Synthèse du compte de résultat En milliers d’euros S1 2023 S1 2022 Variation Produits opérationnels 896,8 1 043,8 (14,1) % Charges opérationnelles courantes (6 573,9) (7 148,5) (8,0) % Recherche et développement (4 133,9) (4 086,1) +1,2 % Frais généraux (2 440,0) (3 062,4) (20,3) % Pertes opérationnelles (5 677,1) (6 104,7) (7,0) % Perte nette pour la période (5 819,9) (5 614,3) +3,7 % Résultat net par action (0,07) (0,12)

Les produits opérationnels s’élèvent à 0,9 million d’euros correspondant principalement au Crédit d’Impôt Recherche (« CIR »).

Les dépenses de recherche et développement (« R&D ») courantes restent à un niveau similaire et s’élèvent à 4,1 millions d’euros au premier semestre 2023, ce qui correspond à une baisse de 48 000 euros par rapport à l’année dernière. Au premier semestre 2023, Pixium Vision est restée mobilisée sur ses études cliniques, principalement l’étude PRIMAvera, mais aussi ses études de faisabilité en Europe et aux États-Unis. En outre, le Groupe a poursuivi le développement et la fabrication de son système de vision bionique Prima pour en assurer la disponibilité aux fins de ses études en cours.

Les frais généraux courants (« G&A ») diminuent au premier semestre 2023 de 0,6 million d’euros, totalisant 2,4 millions d’euros, contre 3,1 millions d’euros au premier semestre 2022. Cette diminution est principalement due aux coûts des services juridiques et financiers engagés au premier semestre 2022 dans la recherche des différentes solutions de financement.

Le résultat opérationnel affiche une perte de 5,7 millions d’euros, inférieure de 0,4 million d’euros à celle du premier semestre 2022 (6,1 millions d’euros). Le résultat net enregistre une perte de 5,8 millions d’euros (contre une perte de 5,6 millions d’euros au premier semestre 2022). La perte par action se limite à 0,07 euro au premier semestre 2023, contre 0,12 euro au premier semestre 2022.



Synthèse du tableau de flux de trésorerie En milliers d’euros S1 2023 S1 2022 Trésorerie, équivalents de trésorerie à l’ouverture 7 687,4 14 504,9 (Diminution) / Augmentation de la trésorerie (3 949,3) (7 283,6) dont flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (3 945,7) (7 064,1) dont flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (5,3) (26,8) dont flux de trésorerie net lié aux activités de financement 2,5 (196,4) Effet des variations des taux de change sur la trésorerie (0,8) 3,7 Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture 3 738,1 7 221,2

La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles diminue au premier semestre 2023 pour atteindre 3,9 millions d’euros, contre 7,1 millions d’euros au premier semestre 2022. Cette performance s’explique principalement par le versement anticipé du Crédit d’Impôt Recherche de 1,8 million d’euros.

Le flux de trésorerie net lié aux activités de financement s’élève à 3 millions d’euros au premier semestre 2023. Au premier semestre 2022, les activités de financement représentaient -0,2 million d’euros, correspondant principalement au remboursement des dettes de loyers en application de la norme IFRS 16.

Pixium Vision clôture le premier semestre 2023 avec une position nette de trésorerie de 3,7 millions d’euros contre 7,2 millions d’euros un an plus tôt.

Point sur l’activité de Pixium Vision

Après le recrutement réussi de 38 patients dans son étude pivot européenne PRIMAvera en décembre 2022, Pixium Vision s’est concentrée sur la rééducation de tous ses patients au premier semestre 2023. L’étude pivot européenne PRIMAvera, qui évalue la sécurité et l’efficacité du Système Prima chez les patients atteints de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche), vise à restaurer la vision. Pixium Vision prévoit la publication des résultats de la première lecture des données au premier semestre 2024.

Son étude de faisabilité en France est toujours en cours, tandis que les données à 48 mois sont en cours de revue par les pairs, la publication étant prévue pour la fin de l’année 2023.

Aux États-Unis, Pixium Vision a obtenu le statut Breakthrough Device de la FDA en mars 2023, et nous négocions actuellement notre étude pivot aux États-Unis, dont l’approbation est attendue d’ici mi-2024. Les résultats de l’étude de faisabilité aux États-Unis sont attendus pour le premier semestre de l’année prochaine.

Autres événements du S1 2023:

Le 12 janvier 2023, Pixium Vision a annoncé la publication de trois articles évalués par des pairs, entre autres, démontrant le potentiel de l’implant PRIMA nouvelle génération, qui permet de restaurer la vision jusqu’à 20/20 avec grossissement électronique.

Au 30 juin 2023, Pixium Vision a reçu une avance en compte courant d’actionnaires de 3 millions d’euros de Bpifrance et Sofinnova, permettant de prolonger la trésorerie de la société jusqu’à fin décembre 2023.

Le 28 juillet 2023, un regroupement d’actions par voie d’échange a été annoncé, à raison de 1 action nouvelle contre 50 actions anciennes.

Le 11 juillet 2023, Pixium Vision a annoncé l’extension de la date d’échéance des obligations en circulation représentant un montant de 1,25 million d’euros (selon l’accord de financement conclu avec ESGO qui a été résilié) au 13 janvier 2024.

À propos de Pixium Vision

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour les personnes ayant perdu la vue, leur permettant de retrouver une perception visuelle et une plus grande autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. L'implant photovoltaïque miniature sans fil sous-rétinien Prima System fait l'objet d'essais cliniques pour les patients ayant perdu la vue en raison d'une dégénérescence de la rétine externe, initialement pour la dégénérescence maculaire sèche atrophique liée à l'âge (DMLA sèche). Pixium Vision collabore étroitement avec des partenaires universitaires et de recherche, y compris avec certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que l'Université de Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital à Londres, l'Institut de microchirurgie oculaire (IMO) à Barcelone, l'hôpital universitaire de Bonn et l'UPMC à Pittsburgh, en Pennsylvanie. La société est certifiée EN ISO 13485 et est qualifiée d'"Entreprise Innovante" par Bpifrance.

Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. Bien que la société estime que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés. Pour une discussion des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section Facteurs de Risques du Rapport Financier Annuel 2022 de la Société et des autres documents déposés par la Société auprès de l'AMF, qui est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf- france.org) ou sur le site Internet de la Société.

Pour plus d'informations : http://www.pixium-vision.com/fr

Suivez-nous sur @PixiumVision ; www.facebook.com/pixiumvision

www.linkedin.com/company/pixium-vision

Relations avec les investisseurs



Pixium Vision

Offre Nonhoff

Directeur financier

investors@pixium-vision.com



Relations avec les médias



Rose Piquante Consulting

Sophie Baumont

Sophie.baumont@rosepiquante-consulting.com

+33 6 27 74 74 49

Pièce jointe