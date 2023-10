Pixium Vision annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde

Paris, France, 9 octobre 2023 - 19:00 (CET) - Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris - FR001400JX97 ; Mnemo : ALPIX) (la « Société »), société de bioélectronique développant des systèmes de vision innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce l'ouverture ce jour d'une procédure de sauvegarde par le Tribunal de Commerce de Paris.

En effet, malgré tous les efforts déployés dans la recherche de financements, et comme indiqué à plusieurs reprises par la Société dans ses précédentes communications, la Société pourrait ne pas être en mesure de faire face à ses obligations financières après la fin du mois de novembre 2023 sans se placer sous la protection du tribunal.

Compte tenu de ce risque de liquidité à un horizon de 2 mois et de l'absence de nouveaux financements obtenus à ce jour, Pixium Vision a donc demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Paris.

Dans ce contexte, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP Abitbol & Rousselet, représentée par Joanna Rousselet et la Selarl FHB, représentée par Hélène Bourbouloux en qualité de co-administrateurs chargés de la surveillance de Pixium Vision, et la Selarl Asteren, représentée par Julia Ruth en qualité de représentant des créanciers.

La Cour a ouvert une période d'observation de 6 mois.

Pendant cette période, Pixium Vision et les administrateurs judiciaires travailleront sur toutes les solutions de restructuration possibles, en ce compris la recherche de candidats potentiels pour l'acquisition de tout ou partie des actifs de la Société dans le cadre d'un plan de cession présenté en application des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce 1 .

Dans ce contexte, Pixium Vision a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de ses actions à compter de l'ouverture des marchés le 10 octobre 2023.

Le marché sera tenu régulièrement informé de l'avancement de la procédure et, plus généralement, de la situation financière de Pixium Vision.

Au 9 octobre 2023 :

la trésorerie disponible de la société s'élève à 2,575 millions d’euros, ce qui permet de disposer d'un horizon de financement jusqu'à fin décembre 2023 2 ;

; le niveau nominal d’endettement de la société s'élève à 9,203 millions d’euros.

Compte tenu de l'ouverture de cette procédure de sauvegarde, la Société n’est pas en mesure d’arrêter ses états financiers pour le premier semestre 2023 dans les délais précédemment indiqués, lesquels seront donc publiés à une date ultérieure.

À propos de Pixium Vision

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour les personnes ayant perdu la vue, leur permettant de retrouver une perception visuelle et une plus grande autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. L'implant photovoltaïque miniature sans fil sous-rétinien Prima System fait l'objet d'essais cliniques pour les patients ayant perdu la vue en raison d'une dégénérescence de la rétine externe, initialement pour la dégénérescence maculaire sèche atrophique liée à l'âge (DMLA sèche). Pixium Vision collabore étroitement avec des partenaires universitaires et de recherche, y compris avec certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que l'Université de Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital à Londres, l'Institut de microchirurgie oculaire (IMO) à Barcelone, l'hôpital universitaire de Bonn et l'UPMC à Pittsburgh, en Pennsylvanie. La société est certifiée EN ISO 13485 et est qualifiée d'"Entreprise Innovante" par Bpifrance.

Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. Bien que la société estime que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés. Pour une discussion des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section Facteurs de Risques du Rapport Financier Annuel 2022 de la Société et des autres documents déposés par la Société auprès de l'AMF, qui est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf- france.org) ou sur le site Internet de la Société.

1 Dans l’hypothèse où un plan de cession de tout ou partie des actifs de la Société serait arrêté par le tribunal, la Société attire notamment l’attention des investisseurs sur la possibilité que le prix proposé ne permette pas d’envisager un remboursement total ou partiel des actionnaires.

2 Compte-tenu des effets induits par l’ouverture de la procédure de sauvegarde.

