Piper Sandler relève la note de Tyson Foods à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions du conditionneur de viande Tyson Foods TSN.N ont augmenté d'environ 1 % à 65,06 $

** Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"; augmente l'objectif de cours à 75 $ contre 61 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 16% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La maison de courtage anticipe un potentiel de hausse des bénéfices à court terme grâce aux perturbations de la concurrence dans les secteurs du bœuf et du poulet, notamment la grève de JBS et l'incendie de l'usine de Koch Foods, ce qui pourrait faire baisser les coûts du bétail de TSN et l'aider à gagner des parts de marché.

** Elle ajoute que les ventes de TSN augmentent régulièrement car les consommateurs continuent de privilégier les régimes riches en protéines, et la société semble bien protégée contre les risques liés au GLP-1, les protéines restant une priorité même pour les utilisateurs de médicaments amaigrissants

** 5 des 14 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 9 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 69 $ - données LSEG

** L'action est en hausse de 2 % en 2025