Piper Sandler obtient la note "surperformance" de Northland sur les perspectives de conseil

4 mars - ** Northland Capital Markets relève la note de la banque d'investissement Piper Sandler PIPR.N de "market perform" à "outperform" en raison des perspectives de conseil et du récent recul des actions

** Attribue un PT de 350$, ce qui représente une hausse de 17% par rapport à la dernière clôture de l'action ** Les activités de conseil de PIPR ont atteint un point d'inflexion qui

justifie un point de vue plus constructif sur le titre, selon la société de courtage

** Les nombreuses équipes sectorielles de Piper augmentent leur chiffre d'affaires en glissement annuel et l'ampleur de la contribution dans les différents secteurs renforce la durabilité de la croissance de l'activité de conseil - Northland ** Le mois dernier, PIPR a annoncé un chiffre d'affaires record pour le quatrième trimestre de 666 millions de dollars, soit un bond de 38 % par rapport à l'année précédente

** Deux courtiers sur cinq évaluent l'action à "acheter" ou plus, deux à "conserver" et un à "vendre"; PT médian de 403,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 10,5 % depuis le début de l'année