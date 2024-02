Pinterest en perte de vitesse alors que les petits acteurs se battent pour une part du marché publicitaire

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Samrhitha A

Pinterest PINS.N a chuté de plus de 9% vendredi après que ses prévisions de revenus pour le premier trimestre aient été légèrement inférieures aux attentes des investisseurs, signalant que les petites plateformes de médias sociaux pourraient être en train de perdre la bataille contre les plus grands acteurs pour les dollars publicitaires.

Les chiffres de la plateforme de partage d'images font suite aux fortes ventes de publicité de Meta META.O et d'Alphabet GOOGL.O Google, qui ont une plus grande capacité à saisir le rebond de la publicité et la volonté des entreprises de dépenser plus.

"Lorsque les annonceurs réfléchissent sérieusement à l'endroit où ils vont placer leur argent, ils cherchent à en avoir le plus possible pour leur argent et pour le moment, ce sont les grands acteurs comme Meta et Alphabet qui s'en chargent, ce qui laisse les plus petits acteurs comme Snap et Pinterest se battre pour ce qui reste", a déclaré Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell.

Les revenus d'autres sociétés dépendantes de la publicité comme le New York Times NYT.N , Fox FOXA.O et Interpublic IPG.N ont également été touchés au cours du trimestre d'octobre à décembre, en raison d'un ralentissement des ventes de publicité.

Pinterest était en passe de perdre plus de 2 milliards de dollars de sa valeur de marché vendredi, sur la base du prix de son action avant la mise sur le marché de 37,01 dollars.

La société, qui a vu sa popularité croître auprès de la génération Z, qui représente plus de 40 % de sa base d'utilisateurs, a déclaré qu'elle avait enregistré de fortes dépenses publicitaires de la part de la Chine et des détaillants, qui ont été partiellement compensées par la faiblesse de la catégorie des aliments et des boissons.

Le chiffre d'affaires de 981,3 millions de dollars pour le trimestre des fêtes de fin d'année et les prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, comprises entre 690 et 705 millions de dollars, ont été inférieurs aux estimations, selon les données de LSEG.

"Les géants de la technologie, Meta et Amazon, ont placé la barre très haut en matière de revenus. Ainsi, même si Pinterest a réussi à atteindre une croissance à deux chiffres, le léger écart par rapport aux prévisions a été sanctionné", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Wall Street est resté positif sur les résultats trimestriels avec au moins 16 analystes qui ont augmenté leurs objectifs de prix sur l'action Pinterest, augmentant la médiane à 43,15 $.

Pinterest se négocie à 29,15 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels à 12 mois, contre 53,02 pour son rival des médias sociaux Snap SNAP.N et 23,06 pour Meta.