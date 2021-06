PININFARINA signe le design de la nouvelle gamme des camions routiers GAUSSIN

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce que sa nouvelle gamme de camions routiers sera conçue par l'emblématique maison de design italienne PININFARINA.



Confort et sécurité du conducteur



Le monde du transport évolue rapidement sous l'effet conjugué de la demande d'un transport de marchandises propre et intelligent, et de la croissance continue du E-commerce. En lançant sa nouvelle gamme de camions, GAUSSIN apporte dès aujourd'hui une réponse à ce que sera le futur du transport. Les camions GAUSSIN ont été développés autour de deux composants majeurs :



- Le « skateboard » modulaire et intelligent, présenté en avril 2021 (Cf CP du 27 avril 2021) à hydrogène ou tout électrique.



- Et un tout nouveau concept de cabine conçu par PININFARINA pour le confort et la sécurité du conducteur. La cabine a également été dessinée pour se fondre dans l'environnement de manière silencieuse et intelligente.