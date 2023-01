PineBridge Investments réorganise sa direction obligataire en Asie

(NEWSManagers.com) - PineBridge Investments vient d’annoncer la nomination d’Omar Slim et Andy Suen en tant que co-directeurs pour la division obligataire en Asie (hors Japon). Ils seront rattachés à Steven Oh, directeur mondial du crédit et des obligations, basé à Los Angeles. Ils vont remplacer Arthur Lau, directeur obligataire pour l’Asie et co-directeur des marchés émergents, qui partira en juin prochain pour faire valoir ses droits à la retraite.

Omar Slim travaille chez PineBridge depuis 2013 comme managing director et gérant obligataire senior. Il gère des stratégies d’investissement sur les marchés crédit asiatique, taux et devises. Auparavant, il a travaillé chez State Street Global Advisors pour près de 7 ans, d’abord comme vice-président et gérant obligataire avant d’être promu au poste de gérant senior en 2011. Il a démarré sa carrière chez BNP Paribas comme associé au sein de la banque d’entreprise et d’investissement.

Andy Suen, pour sa part, est gérant chez PineBridge depuis 2012, chargé de la gestion des stratégies de crédit asiatique. Il est également directeur de la recherche crédit depuis 2020. Avant de rejoindre PineBridge, il travaillait chez BNP Paribas comme analyste crédit asiatique au sein du trading desk de 2009 à 2012. Il a démarré sa carrière comme analyste de recherche crédit et obligataire chez UBS Investment Bank en 2006.

PineBridge comptait 133,4 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 septembre 2022, dont 13,8 milliards de dollars au sein des stratégies obligataires en Asie hors Japon.