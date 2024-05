Pimco veut tirer parti de la divergence des marchés en 2024

(AOF) - "Divergence des marchés rime avec opportunités" affirment deux gérants de Pimco, Erin Browne, gérante de portefeuilles spécialisée dans les stratégies d'allocation d’actifs et Emmanuel S. Sharef, executive vice president et spécialiste de l’analyse du marché de l’immobilier résidentiel. Ils prévoient que la croissance, l’inflation et les politiques des banques centrales emprunteront des trajectoires divergentes à l'échelle mondiale, en fonction des régions et des secteurs. "L’économie américaine continuera probablement de faire preuve de résilience, mais la menace de l’inflation persiste".

"Les taux directeurs américains devraient rester élevés plus longtemps qu'initialement escompté": selon les deux gérants, cela "ouvrira la voie à un nouveau resserrement des conditions financières et au risque d'une volatilité accrue dans les secteurs les plus vulnérables à la hausse des taux", comme l'immobilier commercial, le crédit privé et les banques régionales. "Sans remettre en cause la viabilité des facteurs qui ont contribué à la résilience de l'économie américaine, nous ne pouvons pas exclure le risque d'une récession", concluent-ils.

"Les tendances macroéconomiques et la bonne orientation des signaux bottom-up nous incitent à surpondérer légèrement les actions au sein de nos portefeuilles multi-actifs", annoncent les deux gérants.

"Les rendements de départ élevés qui prévalent aujourd'hui sur une grande partie du marché obligataire nous semblent propices à l'appréciation du capital, et nous avons tendance à privilégier les échéances intermédiaires", ajoutent-ils. Cependant, "dans la mesure où les perspectives et l'ampleur de l'inflation, de la croissance et de la politique des banques centrales divergent d'un pays à l'autre, la performance des emprunts d'État pourrait en faire de même".