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Pimco se veut rassurant sur le crédit privé, pendant que KKR poursuit ses déploiements
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 20:26

Pimco estime que les tensions dans le crédit privé restent maîtrisables et sources d'opportunités, tandis que KKR continue de déployer du capital avec un nouvel investissement de 820 millions de dollars.

Les secousses qui traversent les actifs privés n'empêchent pas les grands noms du secteur d'afficher leur confiance. Pimco a ainsi cherché mercredi à apaiser les craintes entourant le crédit privé, pendant que KKR a annoncé un nouvel investissement majeur dans la technologie en Asie.

Lors d'une conférence à Londres, Daniel Ivascyn, directeur des investissements de Pimco, a estimé que le crédit privé ne présentait pas de risque systémique pour le système financier. Le groupe, qui gère plus de 2 260 milliards de dollars d'actifs, voit surtout un marché confronté à des rendements décevants, à des tensions de liquidité et à des spreads plus larges, autant de facteurs susceptibles de créer des opportunités pour les investisseurs disposant de bilans solides selon lui. Bloomberg a d'ailleurs rapporté cette semaine que Pimco avait acheté l'intégralité de 400 millions de dollars d'obligations émises par un fonds de Blue Owl.

Dans le même temps, KKR a annoncé l'achat de 820 millions de dollars d'obligations convertibles émises par Samsung SDS. Le fonds américain entend aussi conseiller le groupe sud-coréen sur les fusions-acquisitions, l'allocation du capital et son expansion dans les solutions d'intelligence artificielle.

Cet optimisme n'efface toutefois pas les fragilités du secteur. Le CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, a récemment rappelé que le private equity faisait face à des durées de détention allongées, à des introductions en Bourse encore inégales et à une dépendance croissante aux "continuation funds", tandis que l'opacité des valorisations et les restrictions de liquidité continuent d'alimenter la prudence.

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