Pimco se veut rassurant sur le crédit privé, pendant que KKR poursuit ses déploiements
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 20:26
Les secousses qui traversent les actifs privés n'empêchent pas les grands noms du secteur d'afficher leur confiance. Pimco a ainsi cherché mercredi à apaiser les craintes entourant le crédit privé, pendant que KKR a annoncé un nouvel investissement majeur dans la technologie en Asie.
Lors d'une conférence à Londres, Daniel Ivascyn, directeur des investissements de Pimco, a estimé que le crédit privé ne présentait pas de risque systémique pour le système financier. Le groupe, qui gère plus de 2 260 milliards de dollars d'actifs, voit surtout un marché confronté à des rendements décevants, à des tensions de liquidité et à des spreads plus larges, autant de facteurs susceptibles de créer des opportunités pour les investisseurs disposant de bilans solides selon lui. Bloomberg a d'ailleurs rapporté cette semaine que Pimco avait acheté l'intégralité de 400 millions de dollars d'obligations émises par un fonds de Blue Owl.
Dans le même temps, KKR a annoncé l'achat de 820 millions de dollars d'obligations convertibles émises par Samsung SDS. Le fonds américain entend aussi conseiller le groupe sud-coréen sur les fusions-acquisitions, l'allocation du capital et son expansion dans les solutions d'intelligence artificielle.
Cet optimisme n'efface toutefois pas les fragilités du secteur. Le CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, a récemment rappelé que le private equity faisait face à des durées de détention allongées, à des introductions en Bourse encore inégales et à une dépendance croissante aux "continuation funds", tandis que l'opacité des valorisations et les restrictions de liquidité continuent d'alimenter la prudence.
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