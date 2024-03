Pimco nomme un managing director pour superviser ses activités française, italienne et dans la péninsule ibérique

La société de gestion obligataire Pimco, détenue par l’assureur allemand Allianz, a recruté Giorgio Cocini en qualité de managing director. Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de superviser les activités de Pimco en Italie, en France et dans la péninsule ibérique.

Giorgio Cocini rejoindra Pimco en juin et sera basé à Londres. Il sera rattaché à Craig Dawson, managing director et responsable de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique. En tant que responsable des fonctions de gestion des clients et des activités commerciales, Giorgio Cocini sera épaulé par Adriano Nelli, qui sera nommé responsable de l’Italie, Eleni Sifakis, responsable de la France, et Juanma Jimenez Sanchez, responsable de la péninsule ibérique.

Giorgio Cocini a précédemment exercé les fonctions de managing director au sein du groupe des institutions financières de Goldman Sachs et de co-directeur de la banque d’Investissement pour les institutions financières de Bank of America, avant d’en devenir co-responsable mondial.

L'Agefi