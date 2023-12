Pimco : Mohit Mittal nommé Chief Investment Officer - stratégie de base

(AOF) - Pimco a nommé Mohit Mittal au poste de Chief Investment Officer (CIO) - stratégie de base. Il supervisera les portefeuilles de titres à revenu fixe des principales stratégies du gérant (comprenant les stratégies low and moderate duration, total return et long duration) et dirigera l'équipe de gestion des portefeuilles de base. Chez Pimco depuis 2007, Mohit Mittal a rejoint l'équipe de gestion du portefeuille "Total Return" il y a cinq ans.

Il a contribué à la gestion multisectorielle de Pimco, notamment des portefeuilles "long duration", "dynamic bond", "stable value" et "investment grade credit ". Mohit Mittal rendra compte à Dan Ivascyn, CIO du Groupe.