Pimco : "les marchés ont anticipé un nombre important de baisses de taux"

Les risques vont probablement dans le sens d'une baisse moins importante, principalement en raison de la persistance de l'inflation des services, de la résistance du marché du travail, des conditions financières souples et des considérations de la BCE en matière de gestion des risques.

"Les prévisions des marchés semblent plus raisonnables et sont désormais conformes à notre attente de trois réductions cette année", selon le gérant.

(AOF) - "Comme prévu, la BCE reste en attente et maintient sa position de dépendance à l'égard des données, réunion par réunion. Si les données entrantes, notamment en ce qui concerne les salaires et les bénéfices, confirment largement le scénario prévu dans les projections de mars, la BCE devrait réduire ses taux en juin. Une fois qu'elle aura commencé, nous pensons qu'elle procédera prudemment par étapes conventionnelles de 25 points de base", explique Konstantin VEIT, gérant de portefeuille chez Pimco, suite à la réunion de la BCE jeudi dernier.

