Pimco dope la collecte du pôle gestion d’actifs d’Allianz au troisième trimestre

Au troisième trimestre, le pôle gestion d’actifs du groupe allemand Allianz a enregistré des souscriptions nettes auprès d’une clientèle non captive de 11 milliards d’euros. La collecte a été réalisée quasi-entièrement par Pimco, qui a attiré 10 milliards d’euros, tandis qu’Allianz Global Investors engrangeait 1 milliard d’eeuros. Le constat est le même sur neuf mois. Pimco parvient à drainer 28 milliards d’euros, contre seulement 1 milliard pour AllianzGI. A titre de comparaison, sur l’ensemble de 2022, le pôle de gestion d’actifs d’Allianz était dans le rouge à hauteur de 81 milliards d’euros, dont -75 milliards pour Pimco.

Les encours sous gestion du pôle ont atteint 2.162 milliards d’euros, dont 491 milliards pour le groupe Allianz. Les encours non captifs se divisent entre 1.320 milliards d’euros pour Pimco et 350 milliards d’euros pour AllianzGI, soit des hausses de 1,9?% et 3,1?% depuis fin décembre 2022.