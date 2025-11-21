 Aller au contenu principal
Pimco collecte 49 milliards d’euros au troisième trimestre 2025, AllianzGI plus de 2 milliards
information fournie par Agefi Asset Management  21/11/2025 à 08:00

L’assureur allemand Allianz a fait état, vendredi 14 novembre, d’une collecte nette de 51,4 milliards d’euros en gestion pour compte de tiers au troisième trimestre 2025 via ses filiales Allianz Global Investors et Pimco. AllianzGI a drainé 2,3 milliards d’euros d’entrées nettes tandis que le gérant obligataire Pimco a enregistré des souscriptions nettes de 49,1 milliards d’euros.

Les encours pour la gestion pour compte de tiers ont progressé de 4,7% sur la période, ressortant à 1.928 milliards d’euros fin septembre 2025. Allianz rapporte également des gains de marché de 41,6 milliards d’euros ainsi qu’un effet devises défavorable de 6,5 milliards d’euros à l’issue du troisième trimestre 2025.

Le chiffre d’affaires de la gestion pour compte de tiers d’Allianz atteint 2,1 milliards d’euros sur la période (+3,9% sur un an), réparti entre 1,6 milliard d’euros pour Pimco (+7,7% sur un an) et 499 millions d’euros pour AllianzGI (-5,1% sur un an). Le bénéfice opérationnel de la gestion d’actifs d’Allianz augmente de 5,9% sur un an à 828 millions d’euros pour le troisième trimestre 2025.

Les coefficients d’exploitation de Pimco et d’AllianzGI se sont respectivement améliorés de 0,4% (58,8%) et de 1,5% (62,6%).

Adrien Paredes-Vanheule

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

