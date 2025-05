Pilule contre l'obésité : Eli Lilly se dit meilleur que Novo Nordisk

(AOF) - Eli Lilly a publié les résultats d’un essai clinique ouvert de phase 3b évaluant la sécurité et l’efficacité de son produit, le Zepbound, par rapport au Wegovy de son concurrent Novo Nordisk, chez les adultes obèses ou en surpoids ayant au moins un problème médical lié au poids et non diabétiques. À 72 semaines, la perte de poids a été en moyenne de 20,2 % pour les personnes traitées avec le Zepbound, contre 13,7 % pour ceux traités avec le Wegovy.

La perte de poids a été en moyenne de 22,8 kg pour les premiers et de 15 kg pour les seconds. En outre, 64,6 % des patients ayant reçu le Zepbound ont obtenu une perte de poids d'au moins 15 %, contre 40,1 % sous Wegovy.