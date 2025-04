Pierre & Vacances: chiffre d'affaires de 765,1 ME au S1 information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 08:39









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total s'élève à 765,1 millions d'euros au 1er semestre de l'exercice 2024/2025 en normes IFRS, à comparer à 778,6 millions d'euros au 1er semestre 2023/2024.



Le chiffre d'affaires hébergement s'élève à 583,6 millions d'euros au 1er semestre 2024/2025, en baisse de -2,3% avant retraitement du report d'activité sur avril, et en croissance de +0,5% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent après neutralisation du report calendaire.



La croissance du chiffre d'affaires hébergement de la marque Pierre & Vacances sur le 1er semestre de l'exercice est tirée par l'activité en Espagne, avec une progression à deux chiffres (+21,8%). Cette hausse est liée à un accroissement du stock exploité (+14,2% de nombre de nuits offertes) et à une hausse du prix moyen de vente (+3,3%).



L'activité en France est stable, dans un contexte de diminution du stock exploité à bail (-2,8% de nuits offertes par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, notamment liée à des travaux de réhabilitation d'une résidence à Avoriaz).



Le Groupe anticipe à ce jour un chiffre d'affaires hébergement en croissance sur l'ensemble de l'exercice 2024/2025, avec une activité en hausse à la fois au 3ème et au 4ème trimestre.





