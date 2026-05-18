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Pierre & Vacances-Center Parcs touché par une fuite de données
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 08:54

Le groupe de tourisme a annoncé vendredi avoir porté plainte après une fuite de données portant sur 1,6 million de réservations. L'incident concerne la plateforme La France du Nord au Sud, filiale de sa marque Maeva.

"Le 14 mai 2026, nous avons été informés d'un incident de sécurité ayant conduit à l'exposition de certaines données personnelles, avec un historique potentiel pouvant remonter jusqu'à dix ans", a indiqué PVCP, confirmant une information du Parisien.

Les données susceptibles d'avoir été compromises incluent les numéros de réservation, les dates et lieux de séjour, les noms des occupants, ainsi que leurs numéros de téléphone et dates de naissance. Le groupe assure toutefois qu'"aucune donnée bancaire ni adresse e-mail n'a pu être collectée".

PVCP affirme par ailleurs avoir identifié l'origine de la faille et pris les mesures nécessaires pour la corriger.

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