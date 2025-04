AOF - EN SAVOIR PLUS

Le second semestre s'annonce porteur car l'entreprise anticipe un chiffre d'affaires hébergement en croissance sur l'ensemble de l'exercice (après un recul de 2,3 % au premier semestre) avec une activité en hausse à la fois au 3ème et au 4ème trimestre.

Il en profite pour ajouter que " les vacances de proximité en famille restent une valeur refuge et le positionnement du Groupe est en parfaite adéquation avec les attentes de nos clients pour un tourisme local et porteur de sens ".

(AOF) - Au premier semestre de l’exercice 2024-2025, le chiffre d’affaires économique de Pierre & Vacances-Center Parcs a connu un repli limité de 0,9 %, à 760,3 millions d’euros. Ce léger repli est principalement dû à des effets calendaires (le report d’activités sur le second semestre). Franck Gervais, le directeur général estime que " le groupe affiche de bonnes performances et un taux de satisfaction client en hausse, malgré une situation économique compliquée ".

Pierre & Vacances attend une amélioration au second semestre

