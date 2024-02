Pictet AM relève les actions à surpondérer

(AOF) - "Tant que le scénario de type ‘Boucles d’or’ perdurera, les actifs plus risqués devraient en profiter", c’est pourquoi Pictet AM "relève les actions mondiales à surpondérer, en équilibrant ce changement avec une sous-pondération des liquidités". Christopher Dembik, conseiller en stratégie d’investissement, explique que le ralentissement de l’inflation semble justifier un retournement des politiques monétaires vers des baisses de taux, tandis que la résilience de la croissance a été suffisante pour laisser croire à un atterrissage en douceur de l’économie.

Pour ce dernier, ce changement d'allocation constitue une évolution à court terme car il estime que l'économie mondiale commencera bien un jour à refroidir et que les obligations reprendront le dessus sur les actions.

Compte tenu de la reprise des bénéfices des entreprises américaines et de la résilience de l'économie outre-Atlantique, Pictet AM a relevé les actions américaines à neutre et parmi celles-ci, il affiche sa préférence pour les technologies de l'information.

Le gestionnaire d'actifs fait remarquer que ce secteur offre les estimations de croissance des bénéfices les plus fortes alors que les révisions pour 2023 et 2024 sont positives. De plus, les opportunités de croissance pour les entreprises actives dans le secteur, en particulier celles qui sont liées aux progrès de l'intelligence artificielle (IA), justifient la valorisation élevée de l'informatique.