Pictet AM lance un fonds d’actions mondiales soutenu par l’IA

L’intelligence artificielle fait son entrée dans le processus de gestion de Pictet Asset Management. Le gestionnaire d’actifs suisse lance ce 18 avril le fonds Pictet-Quest AI Driven Global Equities, une stratégie indicielle « optimisée » qui s’appuie sur l’IA pour la sélection des actions. Le fonds repose sur un modèle propriétaire de sélection et de prévision de rendements innovant développé par l'équipe d’investissement Quest de Pictet, qui utilise les capacités de l’IA pour prédire la composante alpha des actions et optimiser leur présence dans le portefeuille.

« Conjugué à l’amélioration de la qualité des données de marché, l’essor de l’apprentissage automatique et de l’IA permet de générer, de façon systématique et progressive, une surperformance qui peut avoir un impact profond à long terme. Un différentiel de performance de 1% par an après frais sur un indice actions internationales, ce sont presque 11% de rendements supplémentaires en dix ans », commente David Wright, co-responsable de Quest.

Maureen Songne