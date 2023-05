Pictet Alternative Advisors annonce la clôture de deux fonds

(AOF) - Pictet Alternative Advisors (PAA) annonce la clôture du Monte Rosa VI, issu de sa gamme de fonds de private equity diversifiés multigérants, ainsi que du Monte Rosa Co-investment V, son cinquième véhicule de co-investissements. Ces deux fonds ont levé un montant total de 2,5 milliards de dollars auprès d’un large éventail d’investisseurs, parmi lesquels des clients privés et institutionnels, principalement en Europe.

Le fonds Monte Rosa VI a collecté un total de 1,6 milliard de dollars, dépassant largement le véhicule précédent lancé en 2019 et qui avait totalisé 1,2 milliard de dollars de souscriptions.

Le fonds Monte Rosa VI investira essentiellement dans des fonds de buyout nord-américains et européens, avec quelques allocations dans d'autres zones géographiques (y compris l'Asie) et stratégies (capital-risque, croissance et retournement). 20 à 30% seront consacrés aux co-investissements et aux transactions secondaires.

Monte Rosa Co-Investment V a clôturé à 900 millions de dollars, atteignant ainsi le maximum autorisé, soit le triple de son précédent millésime 2020. La stratégie vise les investissements minoritaires aux côtés de gérants de fonds de private equity de premier plan, offrant aux clients la possibilité de placer leurs capitaux dans une trentaine d'entreprises différentes, via diverses stratégies d'investissement (buyout, croissance et capital-risque) et dans des zones géographiques variées. A la clôture, 30% du capital étaient déjà investis dans une douzaine de co-investissements.