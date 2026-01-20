PicPay souhaite lever 434,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Les joueurs de l'équipe de football sénégalaise, sacrés champions d'Afrique dimanche au Maroc, ont débuté leur grande parade populaire pour fêter leur triomphe à travers la capitale Dakar, où des milliers de supporters fous de joie les célèbrent sur leur itinéraire. ...
information fournie par Boursorama avec Media Services•20.01.2026•15:21•
La Commission européenne avait déjà recommandé l'an dernier d'ajouter l'Etat scandinave parmi les "mauvais élèves" européens visés par Bruxelles. Les ministres européens de l'Economie et des Finances ont approuvé mardi 20 janvier l'ouverture d'une procédure pour ...
L'Otan fait face à la plus grave crise de son histoire, après les menaces de Donald Trump sur le Groenland, et il est temps de cesser de "flatter" le président américain, a estimé l'ancien patron de l'Alliance atlantique Anders Fogh Rasmussen. "Ce n'est pas seulement ...
information fournie par Boursorama•20.01.2026•15:00•
Les fonds obligataires dits "datés" ou "à échéance" ont fait leur grand retour en 2024. iShares a, de son côté, proposé pour la première fois des ETF obligataires à échéance, appelés iBonds. Deux ans après ce lancement, ces ETF conservent-ils leur pertinence ? ...
